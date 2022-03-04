Аеродроми розташовані в Білорусі.

З'явилися супутникові знімки аеродромів у Білорусі, звідки авіація Росії завдає ударів по Україні.

Ці аеродроми розташовані в Барановичах, Мачулищах і Шаталово. На фотографіях можна розгледіти штурмові вертольоти, винищувачі і транспортні літаки.

Знімки опублікувало і командування Вздушних сил ЗСУ і додало, що в Білорусь завезли нові ракети до оперативно-тактичних комплексів "Іскандер".

Раніше в Міністерстві оборони США заявили, що понад 70 з 480 ворожих ракет, випущених по Україні, вилетіли з Білорусі. Представник Пентагону заявив, що з початку військових дій Росія випустила 480 ракет, додавши, що 230 ракет були запущені з мобільних пускових установок, які Росія доставила в Україну, ще 160 ракет запустили з території Росії, 70 - з Білорусі і 10 - з кораблів російського флоту в Чорному морі.

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