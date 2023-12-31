Ворог втратив 466 осіб та 82 одиниці техніки.

На Таврійському напрямку протягом минулої доби, 30 грудня, окупанти завдали 16 авіаударів, 1 ракетний удар, провели 33 бойових зіткнення та здійснили 864 артобстріли.

Як повідомляє пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" окупанти втратили 466 осіб та 82 одиниці техніки.

"Загальні втрати ворога у військовій техніці склали 83 одиниці. Зокрема, 8 танків, 7 ББМ, 16 артсистем, зокрема — самохідний міномет калібру 240 мм 2С4 "Тюльпан" та дивізійну самохідна 152-мм гаубицю 2С19 "Мста-С", 1 засіб ППО - зенітний ракетний комплекс середньої дальності 9K317M "Бук-M3", 32 БпЛА, 15 автомобілів та 4 одиниці спецтехніки. Знищено 4 склад боєприпасів", - додали у прес-службі.

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Бригадний генерал. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що російські окупанти знову активно застосовують керовані авіабомби. Водночас кількість піхотних атак залишається на тому ж рівні.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, минулої доби російські окупаційні війська вели штурмові дії на 8 напрямках фронту, однак Збройні сили України стримали ворога.

Станом на сьогоднішній ранок загальні втрати РФ становлять приблизно 359 230 окупантів.

Українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

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