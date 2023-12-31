Найгарячіше було в Донецькій області, зазначив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Під час повномасштабной війни в Україні проти РФ на частині фронту - у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", змінилася ситуація.

Командувач ОСУВ "Таврія" - бригадний генерал Олександр Тарнавський написав у Telegrem, що "російські окупанти знову активно застосовують керовані авіабомби. "16 авіаударів за добу. Всі, крім одного, на Донеччині", - поділився він.

За даними бригадного генерала, число ворожих атак із застосування піхоти залишилося на тому ж рівні. "Найбільш активний ворог поблизу Авдіївки та на Марїнському напрямку. Загалом противник провів 32 бойових зіткнення, здійснив 864 артобстріли та один ракетний удар", - додав офіцер.

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Тарнавський також розповів, що РФ за добу втратила 466 загабників та 52 одиниці військової техніки.

"Зокрема, вісім танків, сім ББМ (бойові броньовані машини, - Ред., 16 артсистем, 32 БПЛА, чотири одиниці спецтехніки та 15 автомобілів. З цінного, що знищили наші воїни - ЗРК "Бук-М" (зенітно-ракетний комплекс, - Ред.), САУ 2С19 "Мста-С" (самохідна артустановка, - Ред.) та самохідний міномет 2С4 Тюльпан калібру 240 міліметрів. Злетіли у повітря чотири склади боєприпасів ворога", - йдеться у повідомленні.

Триває повномасштабна війна - що треба знати про бойові втрати ворога на сьогодні

31 грудня вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу на фронті між нашими воїнами та росіянами відбулося 54 бойових зіткнення. У Генштабі додали, що супротивники намагалися атакувати наших захисників, зокрема, на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Сили оборони України дають гідну відсіч російським загарбникам - знищують купу супротивників щодоби. Загальні втрати ворога на 31 грудня 2023 року становлять приблизно 359 230 окупантів.