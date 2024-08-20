Українські воїни ліквідували, зокрема, одну крилату ракету "Іскандер-К", поділився командувач Повітряних сил нашої армії.

Росіяни у ніч на вівторок, 20 серпня, запускали по Україні дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 з Воронезької області, крилату ракету "Іскандер-К" із Брянської, керовані авіаракети Х-59 з Курської та Запорізької областей, а також 26 дронів-камікадзе типу Shahed (райони пусків - Єйськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

Українські воїни ліквідували 28 ворожих повітряних цілей, повідомив командувач Повітряних сил Збройних cил України генерал-лейтенант Микола Олещук в Telegram. За його даними, по цілях працювали підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Сил оборони, зенітні ракетні війська, а також авіація.

"...збито ...одну крилату ракету "Іскандер-К", дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 25 ударних БПЛА Shahed-131/136 у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей", - поділився командувач.

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РФ вже багато разів запускала по Україні ракети різних типів та дрони-камікадзе. Унаслідок ворожих повітряних ударів є багато жертв, постраждалих та руйнувань.

Зокрема, вранці 20 серпня стало відомо, що росіяни вночі запустили по Києву ударні безпілотники, а вранці били по місту ракетами. За попередніми відомостями, супротивники запускали по столиці України крилаті ракети на кшталт "Іскандер-К". Місцева влада підкреслювала, що ворожі ракети знищили на підступах до Києва.

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