В області складають план дій при найгіршому розвитку подій.

В Рівненській області готують план евакуації населення на випадок, якщо ворог знову спробує здійснити вторгнення в Україну з території Білорусі.

Про це "Суспільному" повідомив перший заступник начальника обласної військової адміністрації розповів Сергій Подолін.

В ОВА розробляють план дій при найгіршому розвитку подій, саме для цього на Рівненщині проводилася нарада із представниками райадміністрацій та силовиками.

"Ми ні не хвилину не відкидаємо загрози зі сторони Білорусі. Продовжуємо моніторити ситуацію на кордоні, посилювати систему цивільного захисту, передусім об’єкти укриття. А на випадок найгіршого сценарію у нас є затверджений план для евакуації цивільного населення", — заявив Подолін.

Згідно з планом, у разі можливого вторгнення евакуація, перш за все, почнеться з Сарненського та Вараського районів. У тергромадах створили евакуаційні пункти, мешканців регіону планують оперативно інформувати про необхідність евакуюватися. План евакуації будуть доповнювати та допрацьовувати й надалі.

"В першу чергу — це соціально незахищені люди, які не мають родичів, не мають транспорту, знаходяться в спецзакладах, яким потрібна допомога влади. Ми розуміємо, що на півночі нашої області майже в кожної сім'ї є автотранспорт, розуміємо, куди переміщатися, щоб не було накопичення, щоб це були, по можливості, організовані колони, які будуть супроводжуватися поліцією. Також ми розуміємо, який нам транспорт, його кількість і матеріальний резерв треба", - розповів Подолін.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Білорусь на кордоні з Україною розгортає комплекси радіоелектронної боротьби.

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