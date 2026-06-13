На Запоріжжі дрони масовано 'накрили' полігон з окупантами (відео)

Дрони атакували полігон "Восточний", а також низку російських засобів ППО та пунктів управління безпілотниками.

Підрозділи Сил безпілотних систем в ніч на 12 червня атакували місця дислокації російських військових на полігоні у тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Під удар потрапили підрозділи, які проходили підготовку перед відправленням на фронт, повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

За його словами, множинні ураження були завдані по полігону "Восточний" поблизу села Новопетрівка. Там, за даними українських військових, проходили підготовку військовослужбовці одразу кількох російських підрозділів, зокрема 40-ї окремої бригади морської піхоти, а також 1461-го та 1466-го мотострілецьких полків.

Окрім полігону, українські оператори дронів уразили низку інших військових цілей противника. Серед них: зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" у районі населеного пункту Вершина Друга, зенітна установка ЗУ-23 та розрахунок переносного зенітного ракетного комплексу поблизу Новопетрівки.

Також повідомляється про ураження пункту управління підрозділу безпілотників російської армії в Новоандріївці Донецької області та тимчасового пункту дислокації операторів БпЛА у Довжанську на окупованій Луганщині.

За інформацією Бровді, підрозділи, які перебували на полігоні "Восточний", залучаються до бойових дій на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області.

Інші атаки дронів - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в ніч на суботу, 13 червня, у Темрюкському районі Краснодарського краю РФ безпілотники атакували морський термінал. Після удару на території об'єкта спалахнула пожежа, внаслідок якої загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Крім того, внаслідок атаки на Росію 12 червня було уражено два нафтопереробні заводи у Татарстані, комбінат у Тольятті, командні пункти та логістичні об'єкти ворога.

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