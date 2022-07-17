16 липня близько десятої години вечора йому вдалося збити й крилату ракету окупантів.

Гвардієць Національної гвардії України в складі Сил оборони знищив ще один ворожий штурмовик Су-25 за допомогою ПЗРК "Ігла".

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Національної гвардії України.

"Нещодавно, під час чергових авіанальотів ворога на позиції наших захисників, нацгвардієць підбив ще два літаки противника. Окрім того, 16 липня близько десятої години вечора йому вдалося збити крилату ракету!!! А вже на ранок наступного дня він поповнив свою скарбничку збитих літаків ще однією "сушкою"! Зараз на рахунку гвардійця вже 6 ворожих літаків "СУ-25" та одна крилата ракета окупантів", - зазначили у Нацгвардії.

Строковик Нацгвардії, якому лише 19 років, зараз виконує бойові завдання, захищаючи українське небо на Запорізькому напрямку, та нещадно б’є ворога у повітрі просто з ПЗРК "Ігла".

В соцмережах його прозвали "Запорізьким месником" після того, як боєць збив 3 ворожі літаки. Сам 19-річний військовий зазначив, що продовжить робити свою роботу.

Су-25

Розроблений у СРСР у 70-х роках штурмовик Су-25 активно використовується Збройними Силами України та армією РФ. Попри свій вік, він залишається доволі ефективною машиною, створеною виключно для ударів по наземних цілях.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня бійці із Центру спецоперацій "А" СБУ разом із військовими Збройних сил України влучно відпрацювали по російських Су-25 із ПЗРК. Як результат, один штурмовик знищено, інший – підбили.

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