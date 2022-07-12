Українська авіація на двох напрямках уразила скупчення озброєння та військової техніки супротивника, зазначили у командуванні Повітряних сил нашої армії.

Протягом доби в Україні знищено до тридцяти одиниць техніки окупаційних військ.

Про це у Facebook повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

У повідомленні сказано, що зенітні ракетні війська Повітряних сил продовжують контролювати повітряний простір, тримаючи авіацію окупантів на відстані.

"Тим часом ударна авіація Повітряних сил знищує склад боєприпасів ворожого угруповання військ на Південно-Бузькому напрямку. Також штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М уразили скупчення озброєння та військової техніки на Ізюмському та Донецькому напрямках", - повідомляє командування.

У повідомленні сказано, що загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії ударна авіація Повітряних сил завдала 1 700 групових авіаударів по позиціях, складах, техніці та живій силі російських окупаційних військ.

Нагадаємо, російські окупанти рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію. Вороги обстрілювали воєнні та цивільні об'єкти.

Захисники України давали гідну відсіч ворогам, зокрема, були знищені 155 крилатих ракет, 676 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 1 649 танків.

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