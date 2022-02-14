Такий режим несення служби триватиме з 14 по 19 лютого.

Національна поліція України працюватиме у посиленому режимі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Що це означає на практиці: збільшення кількості патрулів, які забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях, розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні, взяття під охорону об’єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування", - написав Клименко.

За його словами, такі заходи вживаються з метою оперативнішого реагування на будь-які загрози безпеці громадян.

Посилений режим несення служби триватиме з 14 по 19 лютого.

Загроза повномасштабного наступу Росії

11 лютого Джо Байден у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що атака росіян на Україну може статися "найближчими днями". Американський президент попередив главу Кремля Володимира Путіна про "швидку відповідь" на наступ.

У зв’язку з високим ризиком бойових дій низка країн закликали своїх дипломатів покинути Україну.

Радник президента США Джейк Салліван того ж дня припустив, що вторгнення Росії може початися з ракетних ударів, і порадив американцям услід за Байденом вилетіти з України протягом найближчих 48 годин.

Росія назвала озвучені прогнози США "нагнітанням ситуації" та "відвертою дезінформацією".

За даними Міноборони, Росія зосередила біля України понад 100 тисяч військових. Захід побоюється, що ці війська РФ спробує залучити до повномасштабного наступу на Україну вже взимку.

США спільно з ЄС та Британією розробляють інструменти стримування апетитів Кремля, зокрема шляхом запровадження економічних санкцій. Втім, за останніми даними преси, про відключення країни від SWIFT не йдеться.

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