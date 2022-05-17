Місцевих підприємців змушують відкривати бази відпочинку, кав’ярні, магазини.

Росіяни під дулами автоматів організовують туристичний сезон на Арабатській Стрілці у Херсонській області.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Наразі санаторії та бази відпочинку на ТОТ Крим переповнені пораненими російськими військовими, яких везуть з материкової частини України. Тому загарбники вирішили влаштувати собі відпочинок у курортних місцях тимчасово окупованої Херсонщини. Місцевих підприємців змушують відкривати бази відпочинку, кав’ярні, магазини та "створювати безпечні й комфортні умови" для відпочивальників", - пише омбудсмен.

Арабатська Стрілка межує з окупованим півостровом, який використовується агресором як військова база для нападу на материкову Україну.

"Буквально над головами "відпочивальників" будуть постійно пролітати винищувачі, військові гелікоптери, ракети, які несуть смертельну зброю. Серйозну тривогу викликає й екологічна ситуація в акваторії Азовського моря, яка через війну РФ проти України погіршується з кожним днем", - пише Денісова.

Вона зазначила, що, наражаючи на небезпеку цивільне населення України, ворог грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, зокрема, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо мілітаризації тимчасово окупованого півострова, IV Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Європейську конвенцію з прав людини.

Омбудсмен звернеться до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав людини в Україні.

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