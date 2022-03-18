Згідно з даними обласної військової адміністрації, ніхто внаслідок збиття ракет не постраждав.

Вночі, 18 березня, над Вінницькою областю системи протиповітряної оборони України збили три крилаті ракети російських окупантів.

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов у Facebook. Згідно з даними обласної військової адміністрації, ніхто внаслідок збиття ракет не постраждав.

"Три ракети над областю сьогодні збили ППО - закриваємо небо своїми силами", – повідомив Борзов.

Раніше повідомлялося, що Росія завдала авіаудару по Львову, одну людину поранено.

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