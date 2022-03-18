Ніхто не постраждав / фото УНІАН
Вночі, 18 березня, над Вінницькою областю системи протиповітряної оборони України збили три крилаті ракети російських окупантів.
Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов у Facebook. Згідно з даними обласної військової адміністрації, ніхто внаслідок збиття ракет не постраждав.
"Три ракети над областю сьогодні збили ППО - закриваємо небо своїми силами", – повідомив Борзов.
Раніше повідомлялося, що Росія завдала авіаудару по Львову, одну людину поранено.