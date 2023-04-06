Прикордонник з позивним "Архітектор" виліз на дах та почав закидувати ворога гранатами.

Прикордонники показали ближній бій в Бахмуті (Донецької області) і як бійцям вдалося вийти з оточення і знищити окупантів.

Фрагмент бою опублікувала у Telegram Державна прикордонна служба України. Прикордонник з позивним "Архітектор" розповідає на відео, що 1 квітня вони вчотирьох вийшли на позицію, вдень, як завжди, відбувався щільний мінометний обстріл.

При цьому зазначив, що в Бахмуті дуже мала відстань - там щільна забудова. "І ворог вночі зайшов у сусідні будинки і , по суті, нас оточив. А зранку почався важкий бій. Я прийняв рішення вилізти на дах, щоб кинути декілька гранат в сторону ворога", - розповів "Архітектор".

Відео дня

За його словами, один з ворогів заліз в будинок, де перебували українські прикордонники, він був ліквідований, українськими воїнами, які були на першому поверсі, але він встиг кинути декілька гранат, від яких будинок загорівся. Він зазначив, що нашим воїнам довелося спускатися через дах.

"Бійцям вдалося вийти з оточеної будівлі, ще й знищити окупантів", - повідомляє ДПСУ.

Ситуація у Бахмуті - останні новини

Сьогодні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що у Бахмуті точаться бої на вулицях міста, російські окупанти продовжують невдалі спроби оточити місто.

Вчора президент України Володимир Зеленський назвав ситуацію у Бахмуті найскладнішною на фронті.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що в України немає витоку інформації, оскільки у російські інфовкидах щодо Бахмута не було правди.

Крім того, вона повідомляла, що окупанти залучають до боїв на цьому напрямку не лише бойовиків приватної військової компанії "Вагнер", а й інші професійні підрозділи.

Вас також можуть зацікавити новини: