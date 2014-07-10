Надія Савченко знаходиться в одиночній камері СІЗО Воронежа

Як передає кореспондент УНІАН, про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська повідомила на прес-конференції.

Лутковська зазначила, що їй не відомо, яким чином Савченко, яка утримувалася як заручниця терористами «ЛНР», опинилася на території Росії, і додала, що звернеться з цього приводу до свого російського колеги.

«Я не отримала відповіді, яким чином людина, яка як заручник була затримана так званою «ЛНР», опинилася у Воронежі - чи вона самостійно туди приїхала, чи все-таки кіднепінг. Тому я буду працювати як офіційними шляхами, зокрема через запит до омбудсмена Російської Федерації і до відповідного регіонального омбудсмена. Також є декілька правозахисних ініціатив, у тому числі щодо звернення до міжнародних інстанцій. Розглядається можливість звернення до Європейського суду з прав людини з посиланням на Правило 39, за яким Європейський суд має право безпосередньо втрутитись у ситуацію. Тому що ситуація наразі виглядає як викрадення людини», - сказала Лутковська.

Вона повідомила, що Савченко вже відвідали російські правозахисники і повідомили своїм українським колегам, що в льотчиці немає скарг на те, що до неї могли застосовувати побиття чи тортури.

«Є побажання стосовно книжок, які вона хотіла б отримати, стосовно кави, якої їй не вистачає. Вона знаходиться у слідчому ізоляторі в одномісній камері», - сказала Лутковська.

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Як повідомляв УНІАН, військова льотчиця Савченко була захоплена терористами в полон у зоні АТО на сході України. Зараз вона перебуває у слідчому ізоляторі у Воронежі.

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У Слідчому комітеті РФ стверджують, що Савченко під виглядом біженки нелегально перетнула кордон Росії та була затримана під час перевірки документів в одному з населених пунктів. Російські слідчі стверджують, що Савченко проходить як підозрювана у кримінальній справі про вбивство російських журналістів.

За даними ЗМІ, суд Новоусманського району заарештував Савченко на два місяці - до 9 вересня.