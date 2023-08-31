Унаслідок російського обстрілу з автоматичної зброї на місці загинули чоловік з дружиною та їхня 15-річна донька.

Служба безпеки встановила особу ще одного російського окупанта, який причетний до масових убивств цивільного населення під час окупації Київщини.

Як повідомив прес-центр СБУ, зловмисником є старший лейтенант Вадим Овчинніков – командир розвідувального взводу розвідроти 37-ї окремої мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії східного військового округу ЗС РФ.

Встановлено, що його підрозділ брав безпосередню учать у захопленні селищ Северинівка, Мотижин та Копилів Бучанського району.

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В спецслужбі поінформували, що на період тимчасової окупації населених пунктів російський командир разом зі своїми підлеглими на бронетехніці об’їжджали територію для залякування місцевих жителів.

Зазначається, під час одного з таких "рейдів" на початку березня 2022 року Овчинніков наказав відкрити вогонь по двох легкових автомобілях з цивільними, які рухалися назустріч ворожому БМП. У постраждалих авто перебувала українська родина, яка намагалась виїхати із Северинівки до Умані, що на Черкащині.

"Унаслідок російського обстрілу з автоматичної зброї на місці загинули чоловік з дружиною та їхня 15-річна донька. Вижити вдалося лише молодшій 9-річній донці. За даними слідства, злочинний наказ на розстріл місцевих жителів виконували 5 підлеглих Овчиннікова: молодший сержант Михайло Жаркий; єфрейтор Алдар Гарматаров; єфрейтор Сергій Зваричевський; єфрейтор Артем Бєліков; рядовий Іван Нагуманов. Крім того, злочини цих окупантів підтвердив один з російських військовополонених, який на час розстрілу української родини перебував в одному районі з підрозділом Овчиннікова", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім шістьом воєнним злочинцям про підозру за ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб).

Військові злочини російських окупантів

Раніше СБУ встановила особи п’ятьох російських загарбників, які причетні до масових убивств цивільного населення Київщини під час окупації регіону. Вони є військовослужбовцями 98-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ.

Так, на початку березня 2022 року старший лейтенант Микола Симов наказав своїм підлеглим розстріляти легковий автомобіль з мирним мешканцем Києва, який рухався трасою поблизу селища Здвижівка Бучанського району, внаслідок обстрілу 33-річний киянин загинув на місці.

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