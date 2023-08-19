Кат зазначив, що взагалі не брав би полонених, а усіх вбивав би.

"Вагнерівець" Михайло Антипов з усмішкою розповів, як найманці стратили полоненого польського добровольця.

Фрагмент його зізнань опублікував канал "ВЧК-ОГПУ". Антипов потрапив у "Вагнер" із колонї - він був засуджений до 17 років за вбивство двох людей. Після служби у ПВК він вийшов на волю, як тисячі таких самих вбивць.

Антипов пригадав, як одного разу "вагнерівці" захопили у полон польського добровольця. Вони роздягнули воїна до спідньої білизни та вели у свій тил. Втім, поляк йшов попереду та усміхався.

Один з наймаців запитав, чому полоненому так весело. Той відповів, що нема причин для журби, адже його ведуть у полон, де нагодують, утримуватимуть в ізольованому приміщенні та обміняють, як це передбачено Женевськими конвенціями. Втім, поляк не врахував, у руки яких нелюдів потрапив.

"Пацан ("вагнерівець" - УНІАН) довго не думав. Сказав йому: "На коліна". І розстріляв в голову. Ну, і ми пішли далі. Я вважаю, для чого їх у полон брати? Це ж війна", - заявив "вагнерівець", усміхаючись.

Страти українських воїнів

"Вагнерівці" відомі дуже жорстокими стратами воїнів, які воюють на боці України. На початку квітня в мережі почало ширитися моторошне відео страти українського військовополоненого: російські окупанти ножем відрізали голову ще живій людині.

ГУР відомо ім'я окупанта, який здійснив цей звірячий воєнний злочин. Українські воїни працюють над ліквідацією ката.

Влітку у мережі з'явилося відео звірячої страти українського військового окупантами.

Навесні вся крана була шокована розстрілом українського військового, який потрапив у полон. Росіяни розстріляли його після слів "Слава Україні!". На встановлення особистості чоловіка пішов час, однак згодом вона стала відома. Від рук окупантів загинув снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

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