скріншот з відео
Окупант з РФ у телефонній розмові з матір'ю розповів про втрати 331-го полку армії РФ.
Дану розмову оприлюднив радник глави українського МВС Антон Геращенко.
В ході розмови окупант запитує у матері, чи говорять що-небудь про 331-й полк? На що отримав негативну відповідь.
"Ну ось ми в самій жопі", - констатує окупант, і додає, що весь 2-й батальйон став 200-ми, а це осіб 600.
"Нас продали... Генерали продали всю інформацію", - зізнався росіянин і зазначив, що вони зазнали значних втрат.