Окупант у розмові з матір'ю зізнався, що його полк зазнав великих втрат.

Окупант з РФ у телефонній розмові з матір'ю розповів про втрати 331-го полку армії РФ.

Дану розмову оприлюднив радник глави українського МВС Антон Геращенко.

В ході розмови окупант запитує у матері, чи говорять що-небудь про 331-й полк? На що отримав негативну відповідь.

"Ну ось ми в самій жопі", - констатує окупант, і додає, що весь 2-й батальйон став 200-ми, а це осіб 600.

"Нас продали... Генерали продали всю інформацію", - зізнався росіянин і зазначив, що вони зазнали значних втрат.

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