Російські окупанти відмовляються воювати проти України, але бояться наслідків своєї відмови.
Про це один із загарбників під час розмови з дружиною, яку вдалося перехопити.
За словами окупанта, ніхто з військових його підрозділу не хоче їхати в Україні. Відмовляються 40 військових, адже розуміють, що можуть не повернутися.
Окупант: Хто відмовляється, хто думає, нах*й.
Дружина: А що думати? Відмовляйтесь.
Окупант: У в'язницю їб*шити?
Дружина: Ну, у нас звільнення просто випишуть по статті і все. Що, бл*дь, всіх 40 людей звільнять, чи що?
Окупант: Не знаю.
Дружина: Хто у вас хоче їхати (воювати в Україну - УНІАН), бл*дь? Багато таких?
Окупант: Ніхто не хоче їхати. Ох*їти, ніхто не хоче. Всі думають. Там завалять 100%, там квиток в один кінець. Сподіваюся, посадять, нах*й.
Дружина: таке відчуття, ніби, бл*дь, нема кому їхати.
Окупант: Залізничників набрали на війну, їб*ть. Що за армія у нас, взагалі? На забій просто відправляють.