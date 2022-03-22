Росіяни бояться покарання на рішення не виконувати накази командування.

Російські окупанти відмовляються воювати проти України, але бояться наслідків своєї відмови.

Про це один із загарбників під час розмови з дружиною, яку вдалося перехопити.

За словами окупанта, ніхто з військових його підрозділу не хоче їхати в Україні. Відмовляються 40 військових, адже розуміють, що можуть не повернутися.

Окупант: Хто відмовляється, хто думає, нах*й.

Дружина: А що думати? Відмовляйтесь.

Окупант: У в'язницю їб*шити?

Дружина: Ну, у нас звільнення просто випишуть по статті і все. Що, бл*дь, всіх 40 людей звільнять, чи що?

Окупант: Не знаю.

Дружина: Хто у вас хоче їхати (воювати в Україну - УНІАН), бл*дь? Багато таких?

Окупант: Ніхто не хоче їхати. Ох*їти, ніхто не хоче. Всі думають. Там завалять 100%, там квиток в один кінець. Сподіваюся, посадять, нах*й.

Дружина: таке відчуття, ніби, бл*дь, нема кому їхати.

Окупант: Залізничників набрали на війну, їб*ть. Що за армія у нас, взагалі? На забій просто відправляють.

Вас також можуть зацікавити новини: