На Донеччині оккупант зателефонував дружині з української SIM карти, яку "знайшов" разом із мобільним телефоном.

Служба безпеки України оприлюднює нові докази мародерства російських окупантів в Україні.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Так, на Донеччині оккупант зателефонував дружині з української SIM карти, яку "знайшов" разом із мобільним телефоном.

"Але це не єдиний його трофей. Вихваляється годинником за 40 тисяч, Play Station-4 та 80 тисячами гривень. Щоб вразити дружину, переводить цю суму в рублі. Правда, за довоєнним курсом. Каже, що це еквівалент 240 тисяч рублів... Розповідає, що дехто з його однополчан "приедет домой – ипотеку закроет", - йдеться у повідомленні.

Раніше було оприлюднено розмову окупанта, де він розповів, як вони вбивають мирних українців з дітьми.

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