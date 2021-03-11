Секретар РНБО заявив про чітке розуміння поточної ситуації на лінії фронту на Донбасі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що Збройні сили України не дозволять російським окупантам повторити захоплення українських територій, як це було у 2014 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов заявив на брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання РНБО.

Зокрема, його попросили прокоментувати заяви російських бойовиків про те, що нібито 15 березня відбудеться наступ.

Данілов сказав, що РНБО впродовж 24 годин на добу отримує інформацію від усіх відповідних структур про ситуацію на Донбасі.

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"Те, що стосується дати 15 березня - це вже якась мантра, бо всі зараз кажуть про 15 березня, незрозуміло чому. У нас чітка зрозуміла ситуація. Ми чітко усвідомлюємо, що відбувається на фронті", - заявив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак, міністр оборони Андрій Таран та інші відповідальні командувачі "перебувають на своїх місцях".

"Це фахові люди, і наша армія вже не дозволить робити те, що було у 2014 році. Хто б це не був, у кого б не було якихось зазіхань. Це зовсім інша армія", - наголосив Данілов.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє на окуповані території Донбасу озброєння і направляє найманців і регулярних військових. Бойові дії в Луганській і Донецькій областях тривають з середини квітня 2014 року.

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Автор: Віталій Саєнко