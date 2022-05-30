Також вже готові до відновлення роботи 14 приватних садочків Києва.

Столичні школи завершують цей навчальний рік в дистанційному режимі, а частину дитячих садочків відкриють з 1 червня.

Як зазначив міський голова Віталій Кличко, влада визначила нинішню потребу в місцях і вирішила відкрити 34 комунальних садочки в різних районах міста.

"Це складне рішення для столиці, що живе в умовах воєнного стану, але необхідне. Оскільки багато батьків працюють або планують повернутися до роботи, зокрема і на підприємства критичної інфраструктури, а дітей залишити не мають із ким. Підставою для прийняття дитини в садочок буде довідка від обох батьків про те, що вони працюють", - сповістив він.

Відновлять свою роботу тільки ті дитсадки, в яких або поруч із якими є укриття, а саме:

Голосіївський район - 6 садочків (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798)

Дарницький район - 2 садочки (№550, 809)

Деснянський район - 1 садок (№758)

Дніпровський район - 4 садочки (№ 244, 535, 619, 655)

Оболонський район - 3 садочки (№30, 572, 704)

Печерський район - 1 садок (№424)

Подільський район - 3 садочки (№307,486,777)

Святошинський район - 3 садочки (№33, 179, 214)

Солом’янський район - 6 садочків (№10, 63,168, 376, 382, 648)

Шевченківський район - 5 садочків (№79, 112, 180, 429, 810)

Також, за словами Кличка, вже готові до відновлення роботи 14 приватних садочків Києва.

Як писав УНІАН, в українській столиці планують відновити пошкоджені будівлі шкіл та дитсадків, щоб з 1 вересня розпочати повноцінну роботу всіх закладів.

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