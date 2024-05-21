Українські сили можуть бути розтягнені вздовж ширшого фронту, вважають в Інституту вивчення війни.

Триває повномасштабна війна в Україні, і, за відомостями українських джерел, РФ зосереджує на Сумському напрямку обмежені, малоукомплектовані та незгуртовані сили.

У свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що "навіть таке російське угруповання сил зможе досягти ймовірно бажаного ефекту відтягування та закріплення українських сил на міжнародному кордоні".

"ISW продовжує оцінювати, що навіть обмежена російська активність на інших ділянках міжнародного кордону нижче порогу російських наступальних операцій може призвести до розтягування українських сил уздовж ширшого фронту…", - зазначається у матеріалі.

Відео дня

Важливі новини України про війну - сьогодні це варто прочитати

Росіяни на початку травня активно почали наступати в Харківській області. Вороги спромоглися захопити низку населених пунктів, але при цьому зазнали серйозних втрат у техніці та живій силі. За відомостями Генштабу Збройних сил України, РФ з 10 травня до 20 числа під час наступальних дій втратила майже 2 тисячі окупантів та понад 340 одиниць техніки.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов говорив, що супротивники планували наступати і в Харківській, і в Сумській області, однак їхні плани було зірвано.

Вас також можуть зацікавити новини: