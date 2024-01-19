Ракетоносій, споряджений вісьмома "Калібрами", перебуває на бойовому чергуванні в морі.

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на півдні, де відбуваються "безглузді штурми" ворога на лівому березі Херсонської області, а загальна обстановка в морі - штормова. Вона також відповіла на запитання щодо причин доволі спокійної ночі для України.

"Очевидно, цілий комплекс причин. Тому що дійсно змінюється погода, досить стрімко змінюється. І підлаштуватися під неї бойові умови можуть не завжди. І застосування техніки має передбачати такі зміни. Зокрема, активність в повітрі – те, що зараз найактуальніше, – це дронові атаки і дронова розвідувальна діяльність. Вона суттєво зазнала змін за вчорашню добу, тому що дійсно було неможливо на деяких ділянках застосувати таке озброєння", - зауважила Гуменюк.

Речниця зазначила, що якщо попередня доба характеризувалася надзвичайною дроновою активністю ворога в повітрі, то ця доба пройшла набагато спокійніше.

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"Навіть кількість артилерійських обстрілів знизилась. Якщо раніше ми говорили про майже 100 і плюс, ця доба не дотягнула і до 70 обстрілів по Херсонській і Миколаївській областях", - розповіла вона.

Гуменюк додала, що ворог усе одно продовжує позначати свою присутність і з Кінбурнської коси, і з лівого берега, намагаючись артобстрілами все ж тиснути на людей.

Речниця також зауважила, що на лівому березі Херсонщини російські окупанти продовжують свої "безглузді штурми", які не мають ні успіху, ні просування, натомість ворог зазнає втрат у особовому складі та техніці, і повертається на свої позиції.

"Ми продовжуємо утримувати позиції і працюємо над тим, щоб відбулося і розширення (плацдарму на лівому березі Херсонщини – УНІАН)", - сказала вона.

За словами Гуменюк, загальна концентрація загарбницьких військ на лівому березі надзвичайно висока – понад 70 тис. особового складу.

"Вони при цьому мають можливість маневрувати в площах, тому що за ними великий материковий шмат України, який вони окупували", - зазначила речниця.

Вона додала, що там зосереджено і декілька сотень одиниць техніки, що означає, що "вони мають можливість її подавати до лінії бойового зіткнення дозовано".

"Що вони й роблять. Тому що ті дози, які вони використовували, ми вже всі знищили, і там вибудувалася вже така смуга кладовища ворожої техніки, до якої вони вже навіть не наважуються висуватися", - розповіла Гуменюк.

Ситуація у Чорному морі

Також на запитання щодо ситуації в морі вона зауважила, що в Чорному морі продовжує перебувати корабельне угруповання в кількості трьох одиниць, один з яких - це надводний ракетоносій "Адмірал Макаров".

"Загальна обстановка в морі штормова. І шторм всередині Чорного моря досить потужний. Ближче до берегів він помірніший. Але все ж таки вочевидь команда "Адмірала Макарова" чимось завинила, що вони протягом всіх штормів на бойовому чергуванні і випробовують свій вестибулярний апарат", - сказала речниця.

Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим, додала вона. Адже бойовий корабель, ракетоносій, споряджений вісьмома "Калібрами", перебуває на бойовому чергуванні.

"Що стосується активності ворожої авіації – наразі поки що ми її не спостерігаємо. І загальна погодна обстановка свідчить про те, що тут у них будуть певні складнощі", - зауважила Гуменюк.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше аналітики "Інституту вивчення війни" (ISW) з посиланням на російські джерела зазначили, що річка Дніпро замерзла на багатьох ділянках, що ускладнює переправу українським захисникам.

Також вказується, що на лівому березі Херсонської області продовжуються позиційні бої. Збройні сили України утримують свої позиції. Наразі підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Під Кринками також тривають позиційні бої.

За словами американських аналітиків, росіяни бояться наступу ЗСУ біля Кринок, готуються до оборони.

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