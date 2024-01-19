У зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" за добу ліквідовані понад 430 загарбників, поділився офіцер.

На Таврійському напрямку російські окупанти збільшили кількість штурмових і наступальних дій.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" - бригадний генерал Олександр Тарнавський. "Російські окупанти збільшили активність бойової авіації та кількість штурмових і наступальних дій. В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 56 авіаційних ударів, провів 68 бойових зіткнень та здійснив 665 артобстрілів", - зазначив він.

Водночас українські захисники та захисниці стійко тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках. "Загальні втрати ворога минулої доби склали 431 особу та 42 одиниці військової техніки. Зокрема, 4 танки, 8 ББМ, 1 засіб ППО, 10 БПЛА, 18 автомобілів, 1 одиниця спецтехніки. Окрім того, наші воїни знищили 3 склади боєприпасів противника", - повідомив Тарнавський.

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Що треба знати про бойові втрати ворога в Україні на сьогодні

Як повідомляв УНІАН, 17 січня втрати російських окупантів на Таврійському напрямку становили 385 осіб. Було уражено, зокрема, російський радіолокаційний комплекс "Зоопарк" та станцію радіоелектронної боротьби "Репелент-1".

Олександр Тарнавський зауважив, що ворог знову почав активно застосовувати бронетехніку для підтримки та десантування піхоти. За три дні загарбники втратили 41 бронемашину, зокрема 17 танків. Водночас вони не припиняють авіаударів. Вже майже тиждень їх щодобова кількість не опускається нижче 20.

Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 19 січня 2024 становлять приблизно 374 520 супротивників.

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