Окупанти поступово просуваються вглиб селища.

Російські загарбницькі війська прорвалися в українське селище Максимівка, що у Вугледарській міській громаді Волноваського району Донеччини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Генічеська, боєць 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов ("Осман"). За його словами, наразі українські захисники ведуть важкі бої з окупаційними силами РФ:

"Декілька механізованих накатів було відбито, але піхота ворога поступово просувається вглиб населеного пункту, йдуть важкі бої".

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, нещодавно генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко заявив, що на Донеччині "посипався" фронт. За його словами, це сталося через нестачу боєприпасів та людей, а також через розбалансування управління у війську.

Відео дня

Фінський військовий експерт Еміль Кастехельмі каже, що російські війська посилили просування в районах Вугледара, Курахового та Селидового.

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін вважає, що наразі головним завданням України є стабілізація фронту. Він зазначив, що зараз Сили оборони не витримують натиску, який створють війська РФ.

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