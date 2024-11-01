Головна задача для України зараз - стабілізувати фронт, вважає військовий.

Наразі Росії немає сенсу сідати за стіл перемовин з Україною, вважає Максим Жорін - майор ЗСУ, заступник командира 3-ї штурмової бригади

В інтерв'ю YouTube-каналу "Розмова" військовослужбовець сказав, що російські загарбницькі війська, хоч і великим втратами, але мають просування на фронті. За його словами, наразі українські сили не витримують натиску, який створють окупанти:

"При чому, дивлячись на ворога, можна зрозуміти, що його економіка, плани та відношення до бойових підрозділів – все говорить про те, що він не збирається зупинятися. Є єдина причина, за якою він може сісти за стіл перемовин. Це почути від нас, що ми складаємо зброю та капітулюємо".

Він додав, що сподіватися на Захід в цьому випадку немає сенсу. Жорін каже, що партнери й раніше підтримували перемовини, однак тиснути на Росію поки що не поспішають.

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"Чим ми будемо їх лякати? Новими санкціями? Чи як? Я на сьогоднішній день не бачу. Я розумію, що Захід колективний при своєму бажанні і при відсутності цих страхів, які вони сьогодні відчувають – міг би вплинути на нашого ворога. Проте, він цього не робить", – додав Жорін.

За словами військового, до початку перемовин Україні потрібно отримати сильну позицію. І для цього, для початку, потрібно стабілізувати ситуацію на полі бою.

"Це виключно комбінована історія. Я не вірю, що ми сьогодні можемо виключно військовим шляхом зробити "кій-я" і побігти до кордонів. Ну неможливо, треба бути реалістами. Як би нам цього не хотілося. Як би я не хотів у найкоротші терміни повернути ці території. Але з тими силами, що в нас зараз є – нам треба хоча б утриматися на тих позиціях, на яких ми стоїмо. Нам треба стабілізуватися, впертися ногами і вистояти. Для початку зупинити ворога. А не мріяти про те, як будемо бігти вперед, відкачуючись назад", - пояснив Жорін.

Російсько-українська війна: що треба знати

Напередодні аналітики DeepState повідомили, що росіянам вдалося просунутися в Донецькій області. Зокрема експерти відзначають просування ворога в районі Максимільянівки, яка знаходиться під Кураховим.

Тим часом у Генштабі повідомили, що росіяни встановили рекорд з кількості "шахедів", запущених протягом одного місяця. Так, з початку року загарбники запустили по Україні майже 7 тисяч "шахедів", з яких лише за жовтень 2023 одиниці.

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