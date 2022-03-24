У окупантів на багатьох напрямках немає ресурсів для наступу.

Наступ окупаційних військ Російської Федерації в Україні практично завмер, на півдні знищено командний пункт окупантів.

Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович сказав під час відеозвернення, оприлюдненого на сторінці ОП у соціальній мережі Facebook.

"У нас сьогодні календарний місяць з початку активної фази російсько-української війни. І ми лише можемо всі пригадати, як вони за три доби намагалися взяти Київ. Зараз фронт практично завмер. Генеральний штаб, Міністерство оборони та Збройні сили України повідомляють, що противник на дуже багатьох напрямках не має ресурсів для того, щоб продовжувати наступ. Він стоїть практично на місці і має проблеми з матеріальним постачанням, паливом, боєприпасами і іншими видами матеріального забезпечення. Голі й босі окупанти", - наголосив Арестович.

"Єдине, де він продовжує зосереджувати свої зусилля - це напрямок на Ізюм, на Мар'їнку, на Маріуполь традиційно, і щось там возиться на правому березі Дніпра в районі Херсону, але ми маємо сказати, що там противник фактично став в оборону", - заявив Арестович.

"І ось зараз якраз відбувається маленька репетиція того, що його чекає через місяць. Коли вони будуть стояти на місці, а потім з ними траплятимуться різні вибухові наслідки. Як сьогодні, за попередніми даними, був знищений передовий командний пункт 49-ї російської армії на півдні і великий десантний корабель, який перевозив орієнтовно 400 морських піхотинців, 20 танків і 45 БТРів, раптово вибухнув у порту Бердянськ, інший був пошкоджений", - заявив Арестович.

Раніше повідомлялося, що Росія готується до нової спроби захопити Київ та перекидає війська у Білорусь та Крим.

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