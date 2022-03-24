Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 12:00 24 березня 2022 року.

Вже рівно місяць Росія веде повномасштабну війну проти України. Вже рівно місяць ЗСУ та прості українці дають гідну відсіч ворогові, а "визволителі" через величезні втрати змушені коригувати плани з ведення подальших бойових дій.

Про це говориться в оперативному зведенні від Генштабу ЗСУ станом на 12:00 24 березня 2022 року.

Керівництво ЗСУ заявило, що росіяни перекидають свої війська і техніку в сусідню Білорусь і тимчасово окупований Крим. Таким чином, вони готуються до чергової спроби реалізації наступальних дій з метою оточення Києва.

Водночас наголошується, що російське військове керівництво починає усвідомлювати, що наявних сил і засобів недостатньо для утримання тимчасово зайнятих територій і ведення оборонних дій.

А тим часом війська РФ продовжують зазнавати суттєвих збитків. З початку війни окупанти втратили близько 15,8 тисячі особового складу. Через тотальну нестачу резерву окупанти навіть мобілізують на війну з Україною боржників та аліментників. За терор та геноцид тут обіцяють звільнення від усіх кредитних зобов'язань там.

Додамо, окупанти тимчасово контролюють міста та села на Херсонщині з 2 березня. У них були плани проголосити там псевдореспубліку, але всі плани "розбилися" через херсонців, які вийшли на мітинг під дулами російських автоматів.

Раніше повідомлялося, що окупанти планують влаштувати "великий терор" у Херсоні, щоб зменшити градус протестів серед місцевого населення. Він полягатиме в викраденні та вивезенні місцевих жителів до Росії.

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