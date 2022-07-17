Україна вже отримала від США вісім систем HIMARS.

Американські ракетно-артилерійські системи високої мобільності HIMARS, які поступили на озброєння ЗСУ, мають непрямий, але значний вплив на операції на лінії фронту з Росією.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Високопоставлений військовий чиновник зазначив, що система M142 HIMARS дозволяє запускати одразу кілька високоточних ракет. США вже надали Україні вісім систем, а минулого тижня країна пообіцяла відправити ще чотири і таким чином у ЗСУ буде загалом 12 систем.

​​"Українці вражають такі цілі, як склади боєприпасів, постачання, інших матеріально-технічних засобів, центри командування та управління. І всі ці речі безпосередньо впливають на здатність проводити операції на передовій. Тому хоча ЗСУ і не стріляють з HIMARS на передовій, ті дуже впливають на хід війни", розповів чиновник.

Він зазначив, що хоча росіяни досягли певних успіхів у війні з Україною, зробити це було нелегко, а зараз наступ окупантів сповільнився.

"Ми оцінюємо, що російські сили мають обмежені досягнення на північному Донбасі, стримані українською обороною", – сказав чиновник. – "Російські війська продовжують застосовувати невибірковий артилерійський обстріл разом із повітряними та ракетними ударами".

Під Харковом, оцінюють у відомстві, українці продовжують відбивати спроби Росії завоювати позиції. Те ж саме стосується ситуації і на околицях Слов'янська. Росіяни публічно заявляли, що вони також хотіли зайти до Слов'янська, але досі не змогли цього зробити.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки заявило, що не відстежує озброєння, яке поставляється Україні. Однак у відомстві впевнені, що вся військова допомога використовується тільки для захисту від російської агресії.

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