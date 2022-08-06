Українські захисники продовжують щодня знищувати ворожу техніку. У суботу, 6 серпня, артилерійські підрозділи ЗСУ разом з бійцями з аеророзвідки одним ударом знищили дві цілі — вантажівку "Урал" з боєкомплектом і БТР.
Відео з підривом машин опублікували в офіційному Telegram-каналі Стратегічного командування ЗСУ.
Ролик демонструє позиції рашистів біля путівця між двома лісопосадками. Окупанти розмістили поруч вантажівку "Урал" з боєкомплектом всередині і БТР.
Бійці з аеророзвідки помітили скупчення техніки і передали координати артилеристами. Останні здійснили прицільний залп і підірвали вантажівку. БТР теж отримав пошкодження і загорівся. Поруч з місцем, де, як висловилися в Стратегічному командуванні ЗСУ, "навалювала арта", проїжджали рашисти. Чи вдалося українським захисникам знищити і цю ворожу техніку, невідомо.
Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, сьогодні на півдні України ЗСУ ліквідували 40 окупантів і підірвали 6 одиниць техніки. А бійці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи "приземлили" рідкісний безпілотник "Орлан-30".
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