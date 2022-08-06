Удари коригували бійці аеророзвідки.

Українські захисники продовжують щодня знищувати ворожу техніку. У суботу, 6 серпня, артилерійські підрозділи ЗСУ разом з бійцями з аеророзвідки одним ударом знищили дві цілі — вантажівку "Урал" з боєкомплектом і БТР.

Відео з підривом машин опублікували в офіційному Telegram-каналі Стратегічного командування ЗСУ.

Ролик демонструє позиції рашистів біля путівця між двома лісопосадками. Окупанти розмістили поруч вантажівку "Урал" з боєкомплектом всередині і БТР.

Бійці з аеророзвідки помітили скупчення техніки і передали координати артилеристами. Останні здійснили прицільний залп і підірвали вантажівку. БТР теж отримав пошкодження і загорівся. Поруч з місцем, де, як висловилися в Стратегічному командуванні ЗСУ, "навалювала арта", проїжджали рашисти. Чи вдалося українським захисникам знищити і цю ворожу техніку, невідомо.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, сьогодні на півдні України ЗСУ ліквідували 40 окупантів і підірвали 6 одиниць техніки. А бійці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи "приземлили" рідкісний безпілотник "Орлан-30".

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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