У Повітряному командуванні "Південь" наголосили, "спокою загарбникам в українському небі не буде".

На Миколаївщині українські військові знищили російський безпілотник.

Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю Повітряного командування "Південь".

"У небі над Миколаївщиною воїнами повітряного командування "Південь" виявлено та знищено черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.

У командуванні наголосили, "спокою загарбникам в українському небі не буде".

Як повідомляв УНІАН, полювання на російські безпілотники триває. Зокрема, бійці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи записали на свій рахунок доволі рідкісний екземпляр – "Орлан-30".

Цей пристрій є модифікованою версією основного розвідувального БПЛА російських загарбників "Орлан-10" та насамперед відрізняється більшою операційною висотою, що дає можливість нести більше корисного навантаження – до 8 кг.

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