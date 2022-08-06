У командуванні розповіли, що російські війська продовжують ведення бойових дій по займаному рубежу оборони.

Українські захисники на південному фронті ліквідували понад 40 окупантів та шість одиниць ворожої автомобільної техніки, в тому числі і броньованої.

Про це інформує пресслужба ОК "Південь" щодо ситуації на південному фронті станом на 12:00.

Там додали, що російські війська продовжують ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. В тактиці дій ворог надає перевагу ракетно-артилерійським та авіаційним ударам.

У командуванні розповіли, що протягом ночі 6 серпня рашисти тричі атакували парами ударних гелікоптерів Ка-52 в напрямку раніше звільнених населених пунктів Херсонщини. Проте українська сторона не зазнала втрат.

Крім того, окупаційні війська двічі атакували Миколаївщину із РСЗВ. В обласному центрі ворог гатив по промисловій інфраструктурі і по житловим кварталам, використавши 12 реактивних снарядів. Також серед ночі противник обстріляв околиці Нікополя з реактивних систем залпового вогню "Град".

В ОК "Південь" додали, що у північно-західній частині Чорного моря чатують 10 російських кораблів, серед них 2 надводних і 2 підводних ракетоносці, споряджені 24 ракетами типу "Калібр".

.А тим часом втрати Росії в Україні на сьогодні наблизилися до психологічної позначки у 42 тисячі осіб. За добу було утилізовано 250 загарбників.

Також повідомлялося, що за останні три тижні українські захисники знищили дві батальйон-тактичні групи російських окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: