Крім того, як зазначили у розвідці, роль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії, де вона виконувала лише особливі спецзавдання.

На сході України з березня 2022 року російська ПВК "Вагнера" діє в координації з російськими військовими. На найманців була покладена відповідальність за певні ділянки лінії фронту, як і на звичайні армійські підрозділи.

Про це заявили у британській розвідці, йдеться у зведенні Міністерство оборони країни в Twitter.

"Це значна зміна в порівнянні з попереднім використанням групи з 2015 року, коли вона зазвичай виконувала місії, відмінні від відкритої великомасштабної регулярної військової діяльності Росії", - йдеться у повідомленні.

Розвідники наголошують, що цей новий рівень інтеграції ще більше підриває давню політику російської влади щодо заперечення зв'язків між ПВК і РФ.

"Роль ПВК "Вагнера", ймовірно, змінилася, тому що російське військове відомство відчуває гостру нестачу бойової піхоти, проте малоймовірно, що сил "Вагнера" буде достатньо, щоб істотно змінити траєкторію війни", - вважають в Міноборони 29 липня.

Раніше у МІ-6 констатували, що контрнаступ ЗС України на Херсонщині набирає обертів. Обласний центр практично відрізаний від інших окупованих територій.

Довідка УНІАН. ПВК "Вагнера" — російська військова структура, яку комплектують найманцями, створена 2013 року. Брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі та під час повномасштабної війни проти України на стороні РФ, у Сирії на боці союзника Росії режиму Асада, у Судані.

Раніше, як писав УНІАН, журналістам вдалося встановити випадки вербування людей мінімум у 15 колоніях. За найприблизнішими оцінками, може йтися про більш ніж 200 завербованих засуджених.

За даними джерел, Вагнер обіцяє завербованим "зарплату" у 100−200 тисяч рублів, додаткові виплати у разі поранення, а також близько 5 мільйонів рублів родичам, якщо завербований ув’язнений загине. Якщо після півроку на війні людина виживе, їй обіцяють помилування.

За даними Міністерства оборони Великої Британії, ПВК Вагнер зазнала великих втрат на війні, яку Росія розв’язала проти України, і знизила вимоги для тих, хто хоче стати найманцем.

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