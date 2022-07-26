У війні проти України загинули щонайменше троє російських в’язнів, завербованих ПВК Вагнера.

У війні проти України загинули щонайменше троє російських ув’язнених, завербованих ПВК Вагнера в ВК-7 Яблунівка у Санкт-Петербурзі.

Про це пише канал "Важные истории" у Telegram.

Ще двоє ув’язнених поранені і перебувають у лікарні окупованого Луганська, причому в їхніх медичних документах вказані не імена, а псевдоніми — чи то прізвиська, чи то позивні.

Вербувальники Вагнера приїжджали до Яблунівки 1 липня. Вже в ніч на 6 липня з колонії вивезли першу групу засуджених, близько 40 осіб.

Загиблі та поранені люди, про які розповіло джерело видання, були у першій вивезеній із колонії групі. Скільки засуджених вже завербовані Вагнером, оцінити важко.

Журналістам вдалося встановити випадки вербування людей мінімум у 15 колоніях. За найприблизнішими оцінками, може йтися про більш ніж 200 завербованих засуджених.

За даними джерел, Вагнер обіцяє завербованим "зарплату" у 100−200 тисяч рублів, додаткові виплати у разі поранення, а також близько 5 мільйонів рублів родичам, якщо завербований ув’язнений загине. Якщо після півроку на війні людина виживе, їй обіцяють помилування.

За даними Міністерства оборони Великої Британії, ПВК Вагнер зазнала великих втрат на війні, яку Росія розв’язала проти України, і знизила вимоги для тих, хто хоче стати найманцем.

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