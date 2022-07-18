Це, швидше за все, вплине на майбутню оперативну ефективність групи та зменшить її цінність.

ПВК "Вагнер" майже напевно відігравала центральну роль у останніх боях, включаючи захват росіянами Попасної та Лисичанська в Луганській області. Ці бої завдали групі великих втрат.

Про це йдеться у щоденному огляді розвідки Великобританії в Твіттер. Росія використовувала приватну військову компанію "Вагнер" для посилення сил на передовій, а також для зменшення нестачі особового складу та втрат.

"Вагнер" знижує стандарти набору, бере на роботу засуджених і осіб, які раніше були в чорних списках. Для новобранців доступне дуже обмежене навчання. Це, швидше за все, вплине на майбутню оперативну ефективність групи та зменшить її цінність як опори для регулярних російських сил", - йдеться у повідомленні.

Глава "Вагнера" Євген Пригожин нещодавно отримав звання Героя Російської Федерації за наступ в Луганській області.

"Це в той час, коли відбувається заміна низки високопоставлених російських військових командирів, ймовірно, загострить невдоволення між військовими та "Вагнером". Це також, ймовірно, негативно вплине на моральний стан російських військових", - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, за даними української розвідки, у військових частинах РФ, які дислокуються поблизу державного кордону з Україною, напередодні відправки до зони бойових дій окупанти виводять техніку з ладу, аби уникнути відправки на війну.

Водночас, як свідчать перехоплені записи розмов окупантів, ті платять по 20 тисяч доларів хабаря, щоб втекти з війни. Стільки коштують документи про "демобілізацію" вояки з армії РФ та повернення додому.

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