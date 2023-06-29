Також серед наслідків "заколоту Вагнера" для України значущою є компрометація російського керівництва.

На думку керівника Головного управління розвідки МОУ Кирила Буданова, наслідком заколоту Пригожина є те, що його бійці з ПВК "Вагнер" більше не воюватимуть проти України.

Також серед наслідків "заколоту Вагнера" для України значущою є компрометація російського керівництва, пише "Українська правда" з посиланням на його слова.

"Ми отримали компрометацію російського керівництва. В черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам РФ. А ще – ПВК "Вагнер" більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну", - сказав він.

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ПВК "Вагнер" - останні новини

В українському інформаційному просторі циркулюють чутки про загрозу наступу "вагнерівців" з території Білорусі. Їх прокоментував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Він вважає, що ПВК "Вагнер" фактично зникла і, на його думку, терористичну організацію поділять на 4 частини.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр припустила, що армія РФ та російські приватні військові компанії можуть вести війну менш впевнено, ніж бійці ПВК "Вагнер". Так вона прокоментувала, чи зможуть "вагнерівців" на фронті замінити інші найманці чи російські регулярні війська.

Директор програми Російські та білоруські студії Ради зовнішньої політики "Українська призма" Ярослав Чорногор озвучив варіанти, для чого Білорусі приватна військова компанія "Вагнер".

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