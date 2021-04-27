У районі ООС сьогодні підірвався автомобіль з військовими.

В районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі у вівторок загинув військовослужбовець з Хмельниччини Роман Гуляк.

Про це повідомляється на сторінці Волочиської міської ради у Facebook.

"Сьогодні у нас жахлива новина. Наш земляк, волочищанин, колишній учень Волочиського НВК Роман Гуляк, загинув захищаючи нашу державу на сході. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та знайомим Романа. Схиляємось у скорботі разом з вами", - йдеться у повідомленні.

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У громаді через загибель бійця оголошено дні жалоби.

Що цьому передувало

Сьогодні в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль з військовими. Внаслідок інциденту один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув. Ще три військовослужбовці дістали бойові травмування. Поранених воїнів доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їх здоров’я задовільний.

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Автор: Юрій Годован