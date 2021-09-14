Валентин Чепурний воював з 2014 року, а його контракт закінчився лише за день до загибелі.

В результаті ворожих обстрілів на Донбасі загинув 34-річний уродженець Херсонської області Валентин Чепурний, проте ім'я цього героя не вказали в доповідях ЗСУ.

Про це повідомили у Facebook.

Військовослужбовець став жертвою артилерійського обстрілу з міномета 120-го калібру на околиці села Кримське в Луганській області 12 вересня.

Але за день цього у нього закінчився термін контракту - на передову він приїхав, щоб попрощатися з бойовими товаришами. У цей момент почався обстріл - троє інших військових отримали осколкові поранення, а на Валентина припав основний удар. Спроби його реанімувати виявилися безуспішними.

Читайте такожСтало відоме ім'я розвідника, який загинув на Донбасі (фото, відео)Оскільки на момент смерті військовослужбовець вважався цивільним, неясно, чи отримає його сім'я матеріальну допомогу від держави, хоча він брав участь у бойових діях з 2014 року. З рідних у нього залишилася тільки мати.

У рідному селі військовослужбовця Високопіллі (Бериславський район) повідомили, що його похорони відбудуться 15 вересня.

Нагадаємо, що загалом 12 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксували 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії.

В результаті також загинув 27-річний службовець 503-го окремого батальйону морської піхоти Артур Голуб.

Автор: Станислав Кожемякин