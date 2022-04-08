Деякі з тіл вже ідентифіковані.

Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов наголошує, що 40 загиблих із масового поховання в Бучі - це мирні жителі, які не чинили жодного опору.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що сьогодні поліція Київщини провела огляд загиблих в одному з наймасштабніших місць поховання цивільних осіб, вбитих російськими окупантами.

"Під час окупації Бучі російські загарбники регулярно відкривали вогонь по цивільному населенню. Частина мирних жителів загинула під час обстрілів міста артилерією. Серед вбитих окупантами - мирні жителі, чоловіки та жінки, віком від 40 до 60 років", - констатував Нєбитов.

Він зауважив, що слідчі та криміналісти оглянули тіла загиблих та зафіксували військові злочини агресора. Деякі з тіл вже ідентифіковані. Надалі їх буде направлено для проведення відповідних експертиз та визначення причин загибелі.

"Судово-медичні експерти попередньо відзначили виявлені на тілах загиблих кульові поранення в голову та тіло. Це говорить про те, що багато мирних людей загинули від пострілу з автоматичної зброї або снайперської гвинтівки", - зазначив начальник поліції Київщини.

Як повідомляв УНІАН, після звільнення міста Буча Київської області від російських окупантів у місті було виявлено сотні тіл загиблих жителів, багато з них були закатовані.

Станом на вечір 4 квітня у Бучі було ідентифіковано понад 300 убитих та закатованих людей.

Сьогодні, 8 квітня, генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що в Бучі почалася ексгумація тіл з місця масового тимчасового поховання.

Вона зазначила, що біля церкви велика могила - комунальники поховали в ній жертв воєнних злочинів - загиблих після обстрілів та вбивств. "Орієнтовно тут 67 тіл. Кожне оглядають судмедексперти, криміналісти, слідчі та прокурори. З тих, кого дістали, в більшості вогнепальні та осколкові поранення від вибухів, від деяких лишились лише фрагменти", - повідомила Венедіктова.

За її словами, частина загиблих були з документами, а решту доведеться впізнавати родичам по одягу чи інших ознаках та ідентифікувати по ДНК.

Пізніше цього ж дня Венедіктова повідомила, що у Бучі на сьогодні виявлено тіла 185 людей, деякого з людей добивали пострілами.

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