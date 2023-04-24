Цього року росіянам не вдалося домогтися значного успіху в Луганській області, незважаючи на сильний вплив частин як мінімум трьох армій двох військових округів та інших з'єднань.

РФ направила підрозділи двох військових округів і двох повітряно-десантних дивізій для наступу у Луганській області, який в оперативному відношенні виявився безуспішним і завершився.

Про це йдеться в огляді Інституту вивчення війни (ISW). Екперти Інституту зазначили, що ці сили були залучені у вирішальну наступальну операцію вздовж лінії Святово-Кремінна в Луганській області. "Однак за підсумком цей наступ досяг кульмінації в оперативному відношенні і приніс лише кілька локальних тактичних успіхів", - йдеться в огляді ISW.

За даними Інституту, з початку цього року на лінії Святово-Кремінна ведуть бої елементи 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу (ЗВО); 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу (ЦВО); сили ВДВ; сили ГРУ; терористи Д/ЛНР, а також різні нерегулярні формування.

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ISW спостерігав нищівну поразку 144-ї та 3-ї мотострілецьких дивізій 20-ї загальновійськової армії ЗВО на лінії Святово-Кремінна, включаючи всі три полки у складі 144-ї МСД та два мотострілецькі полки 3-ї МСД. "Враховуючи, що велика частина цих елементів активно брала участь в наступальних операціях на фронті протягом більшої частини чотирьох місяців, вони, ймовірно, виснажені і істотно деградували", - зазначили аналітики.

Крім того, у звіті зазначено, що РФ задіяла сили ЦВО на лінії Святово-Кремінна, особливо в районі на захід від Кремінної. Однак, як зазначили аналітики, підрозділи 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії ЦВО здійснили невдалу атаку із застосуванням саморобних вибухових пристроїв на українські позиції за 6 км на північ від Кремінної.

А в районі Сватового, за даними Інституту, веде бойові дії 6-й танковий полк 90-ї танкової дивізії. За деякими даними, мобілізовані військові цього полку воюють в цьому районі без ротації з жовтня 2022 року, "що говорить про те, що ЦВО сильно не вистачає сил для проведення необхідних ротацій", - акцентували аналітики.

Експерти нагадали, що ЦВО під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна несе відповідальність за велику оперативну поразку після звільнення Лиману Україною 1 жовтня 2022 року. З тих пір, як зазначили в ISW, підрозділи ЦВО сильно деградували, тому нинішнє угруповання ЦВО біля Кремінної, ймовірно, складається з частково відновлених залишків жовтневого відходу. "Точна ієрархія командування і управління на цій ділянці фронту неясна - Лапін був звільнений після здачі Лиману, але потім, мабуть, повторно призначений командувачем Луганським напрямком з 18 квітня", - зазначили аналітики.

Сили ВДВ також ведуть активні бойові дії в районі Кремінної. ISW зафіксував згадки про 237-ий гвардійський десантно-штурмовий полк 76-ї дивізії ВДВ і 331-ий гвардійський десантно-штурмовий полку 98-ї дивізії ВДВ, що діяли в зоні західніше і на південний захід від Кремінної.

В Інституті нагадали, що російське військове командування посилює сили ВДВ шляхом термобаричних артилерійських установок ТОС-1А "Солнцепьок". "Кадри з геолокацією підтверджують, що російські війська застосовували системи ТОС-1А біля Кремінної не далі як 1 квітня", - йдеться в

Аналітики зазначили, що "Солнцепьоки" є засобами, не прив'язаними до конкретних з'єднань, тому їх використання в районі Кремінної десантниками дозволяє припустити, що російське військове командування, можливо, намагається посилити підрозділи ВДВ для ведення подальших наступальних операцій на цьому фронті.

"Проте, використання одного типу артилерійських засобів навряд чи дасть силам ВДВ вирішальну перевагу в наступі на цьому напрямку", - зазначили в ISW.

Крім того, за даними Інституту, ГРУ також розгорнуло обмежені підрозділи спеціального призначення вздовж лінії Святово-Кремінна, ймовірно, щоб компенсувати брак піхотних можливостей. За деякими даними, спецназ ГРУ діє в районі Макіївки в 22 км на північний захід від Кремінної і навколо самої Кремінної. Однак, підрозділи спецназу продовжують використовувати для проведення наземних атак і маневрів піхоти, а не для виконання своїх основних диверсійних завдань і завдань з наведення цілей. "Очевидна підвищена значимість спецназу в цьому районі є частиною зусиль росіян щодо зменшення втрат від наземних штурмових атак за рахунок елітних формувань, які традиційно мають різні функції, для виконання регулярних бойових завдань", - пояснили в ISW.

Кілька нерегулярних російських формувань також допомагали на лінії Святово-Кремінна. Серед них" ЛНР", БАРС (російський бойовий резерв), чеченський спецназ" Ахмат "і козачий полк" Дон", однак, за оцінкою аналітиків, їх роль досить скромна.

"У 2023 році російським силам не вдалося домогтися значного наступу в Луганській області, незважаючи на сильний вплив частин як мінімум трьох армій двох військових округів, частин двох дивізій ВДВ і підтримки численних нерегулярних формувань. Сили, які воювали на цій лінії протягом більшої частини чотирьох місяців, ймовірно, виснажені і істотно деградували. Вони продовжували атакувати, не їдучи на ротацію і переозброєння і, схоже, не були готові прийняти український наступ", - констатували аналітики.

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