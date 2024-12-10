Зокрема, наразі співвідношення в артилерії становить на одних напрямках півтора до одного, на інших - один до трьох на користь росіян.

Російські загарбники останнім часом втрачають перевагу в артилерійських снарядах, але компенсують це авіаударами і авіабомбами. Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин сказав в ефірі марафону "Єдині новини".

Зокрема, у нього запитали про співвідношення снарядів в арсеналах Сил оборони і російських окупантів.

"На різних напрямках по-різному. В першу чергу, хочу зазначити, що це залежить від того, де активні бойові дії, а де не надто. На початку війни співвідношення снарядів було десь п'ять до одного на користь Росії. Тепер же на різних напрямках перевага противника у використанні артилерійських снарядів складає десь півтора до одного, а на деяких - один до трьох", - пояснив Волошин.

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Речник додав, що це дозволяє ворогу бити по площах і квадратах, коли українські гармаші відправляють кожен артилерійський снаряд у ціль.

"Хочу підкреслити, що останнім часом окупанти втрачають перевагу в артилерії над нашими Збройними силами, однак вони компенсують це скидами авіабомб та авіаударами", - наголосив Волошин.

Снаряди для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, чеська ініціатива із закупівлі і постачання Україні боєприпасів продовжиться і наступного, 2025 року. Ця ініціатива мобілізувала світ на пошук і постачання в Україну вкрай необхідних боєприпасів калібром 155-мм. До кінця року очікуються поставки в Україну в рамках цієї ініціативи 500 тисяч боєприпасів 155-мм.

Водночас кореспондент BILD Бйорн Штрицель побував на позиціях ЗСУ поблизу міста Торецьк та розповів, що українські військові застосували у боях надпотужну радянську гармату зі снарядами із США. Йдеться про самохідну артилерійську установку (САУ) 2С7 "Півонія" масою 60 тонн зі стволом 12 метрів.

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