За їхніми даними, чоловік вже зняв квартиру на півострові.

"Гауляйтер" Голої Пристані (Скадовський район Херсонської області) Геннадій Недялков вже готується втекти до окупованого Криму.

Про це повідомляється в Telegram-каналі партизанського руху "Атеш". За даними їхніх агентів, Геннадій Недялков віднедавна орендує квартиру в окупованому росіянами Сімферополі.

"Цікаво спостерігати як ці Іуди намагаються переконати всіх у "невдалому" українському наступі. А самі в той же час готують шляхи відходу в більш безпечне місце", - зазначають партизани.

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Що відомо про Недялкова

У липні 2022 року Службі безпеки України повідомила Недялкову Геннадію Георгійовичу про підозру у колабораціонізмі. За даними з відкритих джерел, навесні він був призначений "головою" Голопристанської окупаційної адміністрації.

У травні цього року Херсонська обласна прокуратура оголосила про арешт майна і корпоративних прав "голови" Голопристанської окупаційної адміністрації на суму більш ніж на 11 мільйонів гривень. За даними слідства, під час окупації Скадовського району чоловік добровільно пішов на співпрацю із загарбниками.

У червні 2022 року він разом зі своєю "заступницею" і військовими прийшов додому до легітимної заступниці мера і зажадав віддати ключі від машини і свідоцтво про її держреєстрацію. Побоюючись за себе і свою сім'ю, жінка виконала вимогу.

Також відносно нього на розгляді суду знаходиться обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності.

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