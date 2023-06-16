Загарбники заселяють в ці будинки свій офіцерський склад.

Російські окупанти примусово виселяють мешканців тимчасово окупованих міст Гола Пристань та Олешки Херсонської області, які затопило внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, із їхніх будинків. Цей процес відбувається із застосуванням фізичних тортур.

У Центрі національного спротиву повідомили, що після відселення місцевих мешканців, їхні будинки використовуються для розселення офіцерського складу російських окупаційних військ, а також розміщення вогневих позицій.

Крім того, росіяни здіснили злочинне "відчудження" центральної районної лікарні в смт. Розівка Запорізької області. Її вони планують використовувати для надання спеціалізованої медичної допомоги загарбникам.

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"Натомість місцеві мешканці позбавлені можливості отримання медичної допомоги та знаходяться під постійним психологічним тиском, отримавши вказівку щодо нерозповсюдження інформації про даний факт", – наголосили в Центрі спротиву.

Ситуація на окупованих територіях України

У тимчасово окупованій Волновасі Донецької області сталася "бавовна". Про "гарний приліт" повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Водночас у Пологах Запорізької області поменшало російських окупантів та ворожої техніки. Також загарбники залишили декілька блокпостів. Мер окупованого міста Юрій Коноваленко наголосив, що росіяни в місті все ще є – вони перевдягаються в цивільне та намагаються не користуватися технікою.

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