Літня українка порадила російським загарбникам встановлювати порядки у себе вдома.

Літня жителька одного з українських сіл озброїлася сокирою та жорстко пригрозила російським окупантам.

Відео з'явилося у мережі.

На ролику жінка грізно махає сокирою та зазначає, що готова до спротиву.

"Всіх окупантів, бл*дь, переб'ю. Нехай тільки сунуться сюди. Хай вдома у себе порядки наводять. На своїй землі заср*лися по самі вуха. Я їхала... Повно землі стоїть порожньої, а їм землі мало. А ця бур'янами заросла. Прийшли людей вбивати, бо їм землі мало", - заявила бабуся.

Як повідомляв УНІАН, раніше 97-річна бабуся Лідія з Волині жорстко звернулася до окупанта Володимира Путіна. Її лист-звернення до очільника держави-агресора миттєво розлетівся у мережі.

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