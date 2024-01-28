Командувач ВМС зазначив, що хід бойових дій мав би зовсім інший характер.

Україна виграла б війну швидше, якби їй дозволили бити по території Росії західною зброєю. Хід бойових дій був би зовсім іншим.

Таку думкку в інтерв'ю телеканалу Sky News озвучив командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа. Велика Британія, США та інші союзники погодилися надати Україні далекобійні ракети, зокрема британські Storm Shadow та американські ATACMS лише минулого року. Військові використовують їх для ураження цілей на окупованих Росією територіях України, але не в глибині РФ.

"Якби Україна мала певні види далекобійного озброєння, котре можна застосовувати вглиб території РФ, то противник поводився б по-іншому, зокрема і на полі бою", − заявив Неїжпапа.

Командувач ВМС зауважив, що Росія чітко аналізує та знає бойові можливості України. Тому ворог "реагує на наші дії".

"Путін поводиться як дрібний гангстер, який знає, що якщо йому відповідатимуть удар за ударом, то він не почне бійку... Якщо він зрозуміє, що Україна може дати відсіч і змусити його по-справжньому відчути біль, звичайно, він все це припинить", − підсумував Неїжпапа.

Далекобійні ракети для України

Як писав УНІАН, німецький уряд неодноразово відмовлявся передати Україні свої крилаті ракети Taurus попри те, що близькі за характеристиками ракети Storm Shadow і SCALP вже надають Британія і Франція. За даними ЗМІ, проти передачі ракет виступає особисто канцлер Олаф Шольц.

В самій Німеччині опозиція та ЗМІ постійно критикують уряд через цю відмову, але зрушити ситуацію не вдається.

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