Оперувати президента країни-агресора планують у Національному медичному Дослідницькому центрі онкології ім. Блохіна.

Після трьох місяців повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України з'явилася інформація про те, що президента РФ Володимира Путіна готують до операції.

Про це повідомляє ТГ-канал "Сможем объяснить".

За інформацією каналу, у Путіна діагностовано рак підшлункової залози.

Як вдалося з'ясувати журналістам каналу, оперувати президента країни-агресора планують у Національному медичному Дослідницькому центрі онкології ім. Блохіна.

Інформацію про те, що Путіну належить операція у зв'язку з онкологією також підтвердив ізраїльський журналіст, оглядач Інтернет-видання "деталі" Марк Котлярський.

У бесіді з каналом "можемо пояснити" Котлярський уточнив, що одне з його джерел — зі столичних лікарських кіл, інший близький до підрозділу кремлівської адміністрації, що відповідає за здоров'я першої особи.

Для операції готується і закритий для прийому інших пацієнтів один з корпусів центру Блохіна, зараз пацієнта № 1 чекають на передопераційне обстеження (пункцію черевної порожнини).

Путін і його діагноз:

29 травня Daily Mirror і ряд інших європейських ЗМІ з посиланням на джерело в ФСБ повідомили, що у Путіна "важка форма швидко прогресуючого раку", і що його попередили про швидку смерть.

30 травня 2022 року колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов відреагував на заяву американського режисера Олівера Стоуна, що президент РФ Володимир Путін перехворів на рак.

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