Всього постраждали 22 людини.

Рятувальники дістали з-під завалів у передмісті Дніпра тіло дворічної дівчинки. Всього постраждали 22 людини, з них п'ятеро дітей.

"Дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета, частково зруйновані. Пошкоджено і 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Крім цього, в ніч на 4 червня росіяни вдарили по Нікополю з артилерії, в результаті чого загорілися два автомобілі.

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"Пошкоджено три багатоповерхівки, ресторан, лінії електропередач. На щастя, без жертв", - зазначив чиновник.

Крім того, захисники з ПвК "Схід" збили дві крилаті ракети і один безпілотник, ймовірно, Shahed.

Удар по Дніпру - що відомо

Російські окупанти 3 червня завдали ракетного удару по передмістю Дніпра. Спочатку повідомлялося про шістьох постраждалих, серед них шестирічний хлопчик.

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з місця влучання ракети, зазначивши, що росіяни влучили між двома двоповерхівками. Він вказав, що РФ "вкотре доводить, що є країною-спонсором тероризму", і "за все скоєне проти нашої держави і людей росіяни нестимуть відповідальність".

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