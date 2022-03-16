Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен зазначила, що країни підтримають право України на захист від російських окупантів.

Нідерланди та інші країни-члени НАТО продовжуватимуть постачати зброю Україні, навіть якщо ці поставки можуть стати ціллю російських атак.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен на зустрічі з міністрами оборони НАТО в Брюсселі, передає Reuters.

"Україна має право захищатися, ми будемо це підтримувати", - сказала Оллонгрен.

Як повідомляв УНІАН, у США депутати з Республіканської партії закликали президента Джо Байдена надати Україні винищувачі та системи протиповітряної оборони для захисту від агресії Російської Федерації.

А 13 березня стало відомо, що Вашингтон передасть Україні озброєння на суму $200 млн.

Вас також можуть зацікавити новини: