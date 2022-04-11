Глава держави очікує, аби Німеччина виконала усе, про що було домовлено з канцлером.

Президент України Володимир Зеленський після розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявляє, що німецька позиція змінюється на користь України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час відеозвернення, розміщеному у соціальній мережі Facebook.

"Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про те, як притягнути до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах. Як посилити санкції проти Росії та як примусити Росію шукати мир", - повідомив президент.

"Радий відзначити, що останнім часом німецька позиція змінюється на користь України. Вважаю це абсолютно логічним. Оскільки саме цей курс підтримується більшістю німецького народу. І я йому вдячний. Але очікую, що все, про що ми домовилися, буде реалізовано. І це дуже важливо", - заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц публічно звернувся до президента Росії Володимира Путіна.

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