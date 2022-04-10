Озброєння, яке Україна отримує від інших країн, все ще недостатньо, зазначив очільник нашої країни.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що якби Україна була членом НАТО, цієї війни не було б, або вона розгорталась би інакше.

Про це він заявив в інтерв'ю APNews.

"Якби ми були в НАТО, цієї війни б не було чи вона б по-іншому розгорталася. У нас би було плече близьких та потужних сусідів, і ми разом могли б воювати. І, напевно, війни б не було все ж таки, якби ми були в НАТО", - зазначив президент.

Він підкреслив, що озброєння, яке Україна отримує від інших країн, все ще недостатньо, а для деяких видів обладнання та зброї вже запізно.

Зокрема, якщо говорити про Маріуполь, де Україна втратила вже тисячі людей.

"Цього все ще недостатньо", - наголосив Зеленський.

За словами глави держави, від деяких країн він бачить стовідсоткову підтримку, а деякі європейські лідери вже змінили свої позиції.

"Але ви бачите ціну цих змін... Чому не можна було раніше?" - сказав він.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися в Україну.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім і мирне населення, зокрема, атакував низку міст - Київ, Чернігів, Харків, Маріуполь, Миколаїв, Херсон, Суми та Житомир.

РФ до вторгнення в Україну вимагала, щоб Київ відмовився від курсу на вступ в НАТО. Українська держава стверджувала, що не буде відмовлятися від вступу в Альянс. У НАТО не раз підкреслювали, що Росія не може вирішувати, чи буде Україна членом Альянсу.

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