Володимир Зеленський спрогнозував, чи була б війна з РФ, якби Україна була членом НАТО / фото УНІАН

Президент України Володимир Зеленський сказав, що якби Україна була членом НАТО, цієї війни не було б, або вона розгорталась би інакше.

Про це він заявив в інтерв'ю APNews.

"Якби ми були в НАТО, цієї війни б не було чи вона б по-іншому розгорталася. У нас би було плече близьких та потужних сусідів, і ми разом могли б воювати. І, напевно, війни б не було все ж таки, якби ми були в НАТО", - зазначив президент.

Він підкреслив, що озброєння, яке Україна отримує від інших країн, все ще недостатньо, а для деяких видів обладнання та зброї вже запізно.

Зокрема, якщо говорити про Маріуполь, де Україна втратила вже тисячі людей.

"Цього все ще недостатньо", - наголосив Зеленський.

За словами глави держави, від деяких країн він бачить стовідсоткову підтримку, а деякі європейські лідери вже змінили свої позиції.

"Але ви бачите ціну цих змін... Чому не можна було раніше?" - сказав він.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися в Україну.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім і мирне населення, зокрема, атакував низку міст - Київ, Чернігів, Харків, Маріуполь, Миколаїв, Херсон, Суми та Житомир.

РФ до вторгнення в Україну вимагала, щоб Київ відмовився від курсу на вступ в НАТО. Українська держава стверджувала, що не буде відмовлятися від вступу в Альянс. У НАТО не раз підкреслювали, що Росія не може вирішувати, чи буде Україна членом Альянсу.

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