Президент України Володимир Зеленський сказав, що якби Україна була членом НАТО, цієї війни не було б, або вона розгорталась би інакше.
Про це він заявив в інтерв'ю APNews.
"Якби ми були в НАТО, цієї війни б не було чи вона б по-іншому розгорталася. У нас би було плече близьких та потужних сусідів, і ми разом могли б воювати. І, напевно, війни б не було все ж таки, якби ми були в НАТО", - зазначив президент.
Він підкреслив, що озброєння, яке Україна отримує від інших країн, все ще недостатньо, а для деяких видів обладнання та зброї вже запізно.
Зокрема, якщо говорити про Маріуполь, де Україна втратила вже тисячі людей.
"Цього все ще недостатньо", - наголосив Зеленський.
За словами глави держави, від деяких країн він бачить стовідсоткову підтримку, а деякі європейські лідери вже змінили свої позиції.
"Але ви бачите ціну цих змін... Чому не можна було раніше?" - сказав він.
Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися в Україну.
Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім і мирне населення, зокрема, атакував низку міст - Київ, Чернігів, Харків, Маріуполь, Миколаїв, Херсон, Суми та Житомир.
РФ до вторгнення в Україну вимагала, щоб Київ відмовився від курсу на вступ в НАТО. Українська держава стверджувала, що не буде відмовлятися від вступу в Альянс. У НАТО не раз підкреслювали, що Росія не може вирішувати, чи буде Україна членом Альянсу.