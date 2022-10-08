Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.

Збройні сили України ліквідували ще 380 окупантів. РФ продовжує зазнавати чималих втрат, ворог залишається не тільки без живої сили, а ще й без техніки.

Про це повідомляється у новому зведенні від Генерального штабу ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.10 орієнтовно склали:

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особового складу орієнтовно склали близько 62 тис. 60 (+380 за добу) осіб,

танків було знищено 2 тис. 472 (+6) одиниць,

бойових броньованих машин - 5 тис. 111 (+18),

артилерійських систем - 1 тис. 459 (+4),

реактивних систем залпового вогню - 345 (+1),

засобів протиповітряної оборони знищено 180 (+3) одиниць,

літаків - 266,

гелікоптерів - 234 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1 тис. 79 (+12),

крилатих ракет - 246.

кораблів/катерів було знищено 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3 тис. 875 (+13),

спеціальної техніки - 136 (+1).

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Втрати РФ в Україні: як країна-агресорка "демілітаризує" свою армію

За минулу добу ЗСУ знищили пункти управління й десятки місць зосередження озброєння. Армія України продовжує тримати під вогневим контролем ворожі об'єкти логістики.

Як зазначають аналітик ISW, на тлі невдач РФ на фронті розкол у Кремлі набирає обертів, "стабільність" режиму Путіна підірвана. З'являється все більше інформації про те, що президенту РФ доводиться стикатися зі зростаючою критикою через мобілізацію.

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